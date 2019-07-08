На Донбасі за день зафіксовано п'ять обстрілів Інформації про втрати на цю мить немає

Сьогодні протягом дня російські бойовики на Донбасі здійснили 5 обстрілів по позиціях українських військових. Ворог обстрілював сили ООС з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Фото: nv.ua

Обстріли зафіксовані в районі населених пунктів Водяне, Лебединське, Луганське, Південне та Новозванівка, повідомляє пресцентр ООС. Інформації про втрати серед українських військових на цю мить немає. Нагадаємо, від початку доби і до полудня 6 серпня, бойовики на Донбасі здійснили два провокаційних обстріли українських позицій, внаслідок чого вбито четверо військовослужбовців Збройних сил України.

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