На Донбасі зафіксовано три обстріли, втрат немає У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" - зафіксовано вогонь з мінометів калібру 82 мм

З початку доби в зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано три обстріли з боку бойовиків, втрат серед українських військових немає.

Фото: ООС

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" - зафіксовано вогонь з мінометів калібру 82 мм і станкового протитанкового гранатомета - в районі населеного пункту Новоселівка Друга. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано обстріли з протитанкового ракетного комплексу в районі населеного пункту Новозванівка, з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів - поблизу села Кримське. Втрат серед наших захисників немає. Нагадаємо, що минулої доби бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню, один раз застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. Ніхто з українських військових не постраждав.

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