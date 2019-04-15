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На Донбасі загинув 20-річний парамедик Микола Волков "Смурфік"

Хлопець боровся за життя три дні, але помер через важкі травми
У Дніпрі в лікарні Мечникова помер 20-річний парамедик госпітальєрів Микола Волков (позивний "Смурфік"), який отримав кульове поранення в голову на Донбасі.
На Донбасі загинув 20-річний парамедик Микола Волков "Смурфік" Фото: соцмережі

"Нажаль наш хоробрий Смурфік щойно помер. Він відчайдушно боровся за життя останні дні. За нього переживали та молились тисячі людей. Дякую усім за вашу небайдужість та підтримку Смурфіка", - повідомила Командир батальйону Госпітальєри Яна Зінкевич на сторінці у соцмережі Facebook.

Складне кульове поранення в голову Волков отримав 12 квітня. У нього була пошкоджена велика частина мозку та кісток. Три дні він пролежав у комі.

"Він не мав медичної освіти, але за покликом душі став парамедиком та рятував життя", - розповіла про загиблого Зінкевич.

Нагадаємо, що від кулі ворожого снайпера на початку березня на Донбасі загинув військовий медик із Львівщини - старший сержант Маркевич Володимир

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15 04 2019 11:02
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