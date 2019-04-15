На Донбасі загинув 20-річний парамедик Микола Волков "Смурфік"

Хлопець боровся за життя три дні, але помер через важкі травми

У Дніпрі в лікарні Мечникова помер 20-річний парамедик госпітальєрів Микола Волков (позивний "Смурфік"), який отримав кульове поранення в голову на Донбасі.

"Нажаль наш хоробрий Смурфік щойно помер. Він відчайдушно боровся за життя останні дні. За нього переживали та молились тисячі людей. Дякую усім за вашу небайдужість та підтримку Смурфіка", - повідомила Командир батальйону Госпітальєри Яна Зінкевич на сторінці у соцмережі Facebook.

Складне кульове поранення в голову Волков отримав 12 квітня. У нього була пошкоджена велика частина мозку та кісток. Три дні він пролежав у комі.

"Він не мав медичної освіти, але за покликом душі став парамедиком та рятував життя", - розповіла про загиблого Зінкевич.

Нагадаємо, що від кулі ворожого снайпера на початку березня на Донбасі загинув військовий медик із Львівщини - старший сержант Маркевич Володимир.