На Донбасі загинув боєць "Азова"
Супротивник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених калібрів озброєння, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє пресцентр ООС на своїй сторінці у Facebook.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" супротивник здійснив 6 обстрілів позицій об'єднаних сил у районі Водяного, Опитного, Авдіївки, Верхньоторецька і Павлополя.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовані обстріли в районі Майорська, Шумів, Південного, Зайцевого, Новгородського і Хутора Вільного.
З початку поточної доби бойовики обстріляли позиції ООС у районі Талаківки зі стрілецької зброї, поблизу Зайцевого і Південного зафіксовано вогонь з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Пресслужба полку "Азов" повідомила, що 4 вересня від кулі снайпера загинув боєць з Херсонської області Едуард "Шах" Шахов, йому було 26 років.
З літа 2015 року Шахов служив у третій роті другого батальйону в званні молодшого сержанта. Був командиром відділення, займав посаду парамедика.
Нагадаємо, що за минулу дому на Донбасі були поранені четверо українських військовослужбовців.
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