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На Донбасі загинув боєць "Азова"

Бойовики здійснили 12 обстрілів
У середу, 4 вересня, збройні формування Російської Федерації та її найманці на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу загинув український військовий.
На Донбасі загинув боєць "Азова" Фото: azov.org.ua

Супротивник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених калібрів озброєння, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє пресцентр ООС на своїй сторінці у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" супротивник здійснив 6 обстрілів позицій об'єднаних сил у районі Водяного, Опитного, Авдіївки, Верхньоторецька і Павлополя.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовані обстріли в районі Майорська, Шумів, Південного, Зайцевого, Новгородського і Хутора Вільного.

З початку поточної доби бойовики обстріляли позиції ООС у районі Талаківки зі стрілецької зброї, поблизу Зайцевого і Південного зафіксовано вогонь з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Пресслужба полку "Азов" повідомила, що 4 вересня від кулі снайпера загинув боєць з Херсонської області Едуард "Шах" Шахов, йому було 26 років.

З літа 2015 року Шахов служив у третій роті другого батальйону в званні молодшого сержанта. Був командиром відділення, займав посаду парамедика.

Нагадаємо, що за минулу дому на Донбасі були поранені четверо українських військовослужбовців.

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05 09 2019 09:40
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