На Донбасі загинув боєць Нацгвардії Обставини події з’ясовуються. Працює робоча група військової служби правопорядку ЗС України та командування військової частини

12 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення не сумісне з життям.

Фото: facebook.com

Обставини події з’ясовуються. Працює робоча група військової служби правопорядку ЗС України та командування військової частини, повідомляє штаб ООС у Facebook. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого. Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська протягом дня 12 вересня 12 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.

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