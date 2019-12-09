Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Донбасі загинув боєць Нацгвардії

Обставини події з’ясовуються. Працює робоча група військової служби правопорядку ЗС України та командування військової частини
12 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення не сумісне з життям.
На Донбасі загинув боєць Нацгвардії Фото: facebook.com

Обставини події з’ясовуються. Працює робоча група військової служби правопорядку ЗС України та командування військової частини,  повідомляє штаб ООС у Facebook.

Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого.

Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська протягом дня 12 вересня 12 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 09 2019 22:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"

197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.