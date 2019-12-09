CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ12 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення не сумісне з життям.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі загинув боєць Нацгвардії
Обставини події з’ясовуються. Працює робоча група військової служби правопорядку ЗС України та командування військової частини
Фото: facebook.com
Обставини події з’ясовуються. Працює робоча група військової служби правопорядку ЗС України та командування військової частини, повідомляє штаб ООС у Facebook.
Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого.
Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська протягом дня 12 вересня 12 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.
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12 09 2019 22:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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