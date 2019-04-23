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На Донбасі загинув український військовий, ще одного поранено

Від початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню
Від ворожих обстрілів на Донбасі загинув учасник операції Об'єднаних сил, ще один український військовий отримав поранення.
На Донбасі загинув український військовий, ще одного поранено Фото: unian.net

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення", - повідомляє у Facebook прес-центр ООС.

За інформацією прес-центру, від початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених мінськими угодами 120- та 82-міліметрових мінометів.

Зазначається також, що збройні формування РФ вели вогонь по позиціях українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Атаки бойовиків спостерігалися в районі Мар'їнки, Гнутового, Верхньоторецького, Гранітного, Пісків і Південного.

Нагадаємо, бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі 22 квітня, внаслідок чого один український військовослужбовець загинув, ще троє дістали поранення.

 
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23 04 2019 18:25
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