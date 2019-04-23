На Донбасі загинув український військовий, ще одного поранено
"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення", - повідомляє у Facebook прес-центр ООС.
За інформацією прес-центру, від початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених мінськими угодами 120- та 82-міліметрових мінометів.
Зазначається також, що збройні формування РФ вели вогонь по позиціях українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.
Нагадаємо, бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі 22 квітня, внаслідок чого один український військовослужбовець загинув, ще троє дістали поранення.
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