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На Донбасі загинув український військовий, ще одного поранено

Протягом дня бойовики здійснили чотири обстріли
У зоні бойових дій на Донбасі російські збройні формування сьогодні зробили 4 обстріли.
На Донбасі загинув український військовий, ще одного поранено Фото: mil.gov.ua

У результаті обстрілу загинув один український військовий, ще один отримав поранення, повідомляє прес-служба штабу ООС.

Бойовики застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Обстріли зафіксовані поблизу населених пунктів Новотроїцьке, Лебединське, Мар'їнка та Новозванівка.

На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, Пайфер зауважив, що приєднанню України до НАТО заважає гібридна війна Росії й позиції деяких членів Альянсу, які досі дослухаються до Москви.

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19 06 2019 19:41
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