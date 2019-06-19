CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ зоні бойових дій на Донбасі російські збройні формування сьогодні зробили 4 обстріли.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі загинув український військовий, ще одного поранено
Протягом дня бойовики здійснили чотири обстріли
Фото: mil.gov.ua
У результаті обстрілу загинув один український військовий, ще один отримав поранення, повідомляє прес-служба штабу ООС.
Бойовики застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Обстріли зафіксовані поблизу населених пунктів Новотроїцьке, Лебединське, Мар'їнка та Новозванівка.
На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, Пайфер зауважив, що приєднанню України до НАТО заважає гібридна війна Росії й позиції деяких членів Альянсу, які досі дослухаються до Москви.
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