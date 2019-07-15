На Донбасі запустили проект для покращення громадської безпеки: ООН виділить $5 млн
Проект представили на заході, який відбувся у посольстві Нідерландів у Києві, повідомляє "Громадське".
Саме уряд Нідерландів надає фінансування. Проєкт має бюджет у 5 мільйонів доларів і триватиме до середини 2022 року. Він діятиме в Донецькій та Луганській областях, а також в частинах Дніпропетровської та Житомирської областей.
Посол Нідерландів Едуард Хукс підкреслив, що конфлікт на сході України досі в гарячій фазі, а 2 мільйони людей живуть у високонебезпечних зонах.
Для реалізації цілей проєкту ПРООН співпрацюватиме з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством з питань тимчасово окупованих територій, Національною поліцією та іншими державними організаціями України, а також з місцевими органами влади, судами, військовими, громадами та молоддю.
Велика частина проєкту буде спрямована на покращення комунікації між жителями Донбасу та органами місцевої влади, поліцією, прокуратурою та судами.
На заході спеціаліст ПРООН з питань суспільної безпеки та соціальної згуртованості Рустам Пулатов розповів, що, згідно з результатами проведеного організацією опитування, менше половини жителів Донбасу вірять, що поліція, прокуратура та суди здатні вирішити їхні проблеми. Також лише 52,3% опитаних мешканців селищ сказали, що поліція присутня на територіях, де вони проживають.
"Ми дуже сподіваємось, що цей новий проєкт буде стимулювати громаду, населення бути активними учасниками безпеки і забезпечувати безпеку разом з Національною поліцією та правоохоронними органами", - сказала заступниця глави МВС України Тетяна Ковальчук.
Проект є частиною Програми ООН із відновлення та розбудови миру і реалізовуватиметься в межах компоненту програми "Громадська безпека та згуртованість суспільства".
Нагадаємо, що в червні цього року автомобілі ОБСЄ потрапили під обстріл на Донбасі.
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