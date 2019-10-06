Автомобілі ОБСЄ потрапили під обстріл на Донбасі
"У другій половині дня 9 червня патруль СММ у складі шести співробітників на двох броньованих автомобілях перебував приблизно за 45 м на схід від блокпоста збройних формувань на відстані орієнтовно 1,2 км на південний захід від н. п. Молодіжне (непідконтрольний урядові, 63 км на північний захід від Луганська) з метою здійснення моніторингу безпекової ситуації. О 14:34 до патруля підійшли два члени збройних формувань. Після нетривалого спілкування з трьома спостерігачами, які перебували біля автомобілів, вони повернулися на блокпост", - повідомляє прес-служба місії, йдеться в "Укрінформ".
"Патруль СММ благополучно повернувся на свою базу в н. п. Кадіївка (колишній Стаханов; непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська)", - йдеться у повідомленні.
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