Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Донбасі зазнав поранення боєць ЗСУ, ще один - травмований

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"
Станом на 19.00 четверга, 20 червня, російсько-окупаційні війська сім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, серед українських військових є поранений і травмований.
На Донбасі зазнав поранення боєць ЗСУ, ще один - травмований Фото: з вільних джерел

"Від початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил, з них: поблизу населеного пункту Павлопіль, з напрямку Українське – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; в районі Мар'їнки, з напрямку населеного пункту Трудівський – зі станкового протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив п’ять обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу Луганського, з напрямку Калинівки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; у районі населеного пункту Травневе, з напрямку Гольмівський – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; Майорськ, з напрямку Горлівки – з 82 мм міномета; околиці Новолуганського, з напрямку населеного пункту Байрак – з міномета калібру 120 мм; Новозванівка, з напрямку Калинове – 120 мм міномети та автоматичні гранатомети.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, ще один – бойову травму.

На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що у зоні бойових дій на Донбасі 19 червня один український військовослужбовець загинув, один дістав поранення та ще один - бойове травмування.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 06 2019 20:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Нафтова компанія від добровольця Артема Гульченка

#бізнес_ветеранів: Нафтова компанія від добровольця Артема Гульченка

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.