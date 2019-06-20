На Донбасі зазнав поранення боєць ЗСУ, ще один - травмований

"Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"

Станом на 19.00 четверга, 20 червня, російсько-окупаційні війська сім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, серед українських військових є поранений і травмований.

"Від початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил, з них: поблизу населеного пункту Павлопіль, з напрямку Українське – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; в районі Мар'їнки, з напрямку населеного пункту Трудівський – зі станкового протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив п’ять обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу Луганського, з напрямку Калинівки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; у районі населеного пункту Травневе, з напрямку Гольмівський – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; Майорськ, з напрямку Горлівки – з 82 мм міномета; околиці Новолуганського, з напрямку населеного пункту Байрак – з міномета калібру 120 мм; Новозванівка, з напрямку Калинове – 120 мм міномети та автоматичні гранатомети.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, ще один – бойову травму.

На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що у зоні бойових дій на Донбасі 19 червня один український військовослужбовець загинув, один дістав поранення та ще один - бойове травмування.