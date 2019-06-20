Війна на Донбасі: один військовий загинув, троє дістали поранення
Так, 19 червня бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню, повідомляє прес-центр штабу ООС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" здійснили 14 обстрілів: біля Новотроїцького, Лебединського, Мар’їнки, Пісків, Водяного, Павлополя, Богданівки та Гнутового.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції військ обстріляли 10 разів: неподалік Новозванівки, Луганського, Зайцевого, Попасної, Кримського, Світлодарська, Новотошківського та Південного.
Від початку доби 20 червня бойовики обстрілювали двічі: біля Павлополя та Луганського.
Нагадаємо, що у зоні бойових дій на Донбасі російські збройні формування сьогодні зробили 4 обстріли.
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