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Війна на Донбасі: один військовий загинув, троє дістали поранення

19 червня бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню
У зоні бойових дій на Донбасі 19 червня один український військовослужбовець загинув, один дістав поранення та ще один — бойове травмування. З початку доби 20 червня один український військовий дістав поранення.
Війна на Донбасі: один військовий загинув, троє дістали поранення Фото: ООС

Так, 19 червня бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню, повідомляє прес-центр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" здійснили 14 обстрілів: біля Новотроїцького, Лебединського, Мар’їнки, Пісків, Водяного, Павлополя, Богданівки та Гнутового.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції військ обстріляли 10 разів: неподалік Новозванівки, Луганського, Зайцевого, Попасної, Кримського, Світлодарська, Новотошківського та Південного.

Від початку доби 20 червня бойовики обстрілювали двічі: біля Павлополя та Луганського.

Нагадаємо, що у зоні бойових дій на Донбасі російські збройні формування сьогодні зробили 4 обстріли.

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20 06 2019 08:50
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