На Донбасі зберігається режим "тиші", - штаб

"Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано"

Від початку доби, 22 липня, бойовики дотримались режиму припинення вогню на Донбасі.

"Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано", - йдеться в повідомленні у прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил.

Раніше повідомлялось, що за першу добу перемир’я на Донбасі, 21 липня, бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню.

Також 21 липня четверо українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Двоє з них дістали поранення несумісні з життям і загинули на місці підриву.

Нагадаємо, що від початку доби 21 липня уздовж всієї лінії розмежування почався режим перемир’я.