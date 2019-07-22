CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВід початку доби, 22 липня, бойовики дотримались режиму припинення вогню на Донбасі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі зберігається режим "тиші", - штаб
"Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано"
Фото: zi.dn.ua
"Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано", - йдеться в повідомленні у прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил.
Раніше повідомлялось, що за першу добу перемир’я на Донбасі, 21 липня, бойовики 1 раз порушили режим припинення вогню.
Також 21 липня четверо українських військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Двоє з них дістали поранення несумісні з життям і загинули на місці підриву.
Нагадаємо, що від початку доби 21 липня уздовж всієї лінії розмежування почався режим перемир’я.
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