CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ зоні бойових дій на Донбасі зник військовий 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади " Легіон", який, можливо, отримав контузію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі зник український військовий
"Ще один військовослужбовець, ймовірно, через отриману контузію втратив орієнтування на місцевості та покинув спостережний пост в напрямку ворожих позицій"
"Вчора під час обстрілу противником взводного опорного пункту один наш військовослужбовець дістав поранення та був евакуйований для надання медичної допомоги. Ще один військовослужбовець, ймовірно, через отриману контузію втратив орієнтування на місцевості та покинув спостережний пост в напрямку ворожих позицій", - повідомляє прес-служба бригади у Facebook.
У прес-службі бригади додали, що пошуки військовослужбовця тривають "всіма доступними в умовах поточної ситуації засобами та методами".
Додамо, що у селі Кремінець на тимчасово окупованій бойовиками території Донецької області на блокпосту в очікуванні переходу помер літній чоловік.
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