На Донбасі зник український військовий

"Ще один військовослужбовець, ймовірно, через отриману контузію втратив орієнтування на місцевості та покинув спостережний пост в напрямку ворожих позицій"

У зоні бойових дій на Донбасі зник військовий 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади " Легіон", який, можливо, отримав контузію.

"Вчора під час обстрілу противником взводного опорного пункту один наш військовослужбовець дістав поранення та був евакуйований для надання медичної допомоги. Ще один військовослужбовець, ймовірно, через отриману контузію втратив орієнтування на місцевості та покинув спостережний пост в напрямку ворожих позицій", - повідомляє прес-служба бригади у Facebook.

У прес-службі бригади додали, що пошуки військовослужбовця тривають "всіма доступними в умовах поточної ситуації засобами та методами".

Додамо, що у селі Кремінець на тимчасово окупованій бойовиками території Донецької області на блокпосту в очікуванні переходу помер літній чоловік.