CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ першій половині дня російські бойовики відкривали вогонь 12 разів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донбасі зросла кількість обстрілів, є поранені
Стріляли у тому числі із застосуванням важкого озброєння - мінометів калібру 120 і 82 мм
Фото: espreso.tv
Двоє українських військових отримали поранення в результаті обстрілів на Донбасі сьогодні в першій половині дня, повідомив спікер Міноборони Максим Праута.
На 12 годину дня зафіксовано 12 обстрілів з боку бойовиків, у тому числі із застосуванням важкого озброєння - мінометів калібру 120 і 82 мм.
Також, у п'ятницю, 3 травня, бойовики обстріляли з мінометів житлові квартали Мар'їнки Донецької області, жертв немає. Пошкоджено 6 будинків і 2 автомобілі.
Нагадаємо, напередодні прес-центр ООС відзначив повернення бойовиків до тактики "кочуючих батарей", коли вогонь по позиціях української армії ведеться під прикриттям житлової забудови.
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03 05 2019 14:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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