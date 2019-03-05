На Донбасі зросла кількість обстрілів, є поранені

Стріляли у тому числі із застосуванням важкого озброєння - мінометів калібру 120 і 82 мм

У першій половині дня російські бойовики відкривали вогонь 12 разів.

Двоє українських військових отримали поранення в результаті обстрілів на Донбасі сьогодні в першій половині дня, повідомив спікер Міноборони Максим Праута.

На 12 годину дня зафіксовано 12 обстрілів з боку бойовиків, у тому числі із застосуванням важкого озброєння - мінометів калібру 120 і 82 мм.

Також, у п'ятницю, 3 травня, бойовики обстріляли з мінометів житлові квартали Мар'їнки Донецької області, жертв немає. Пошкоджено 6 будинків і 2 автомобілі.

Нагадаємо, напередодні прес-центр ООС відзначив повернення бойовиків до тактики "кочуючих батарей", коли вогонь по позиціях української армії ведеться під прикриттям житлової забудови.

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