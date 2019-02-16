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На Донеччині під час розмінування загинув рятувальник, поліцейських поранено

"Група поліцейських спільно зі співробітниками ДСНС виїхали на виклик про виявлений біля селища Піски Ясинуватського району Донецької області схрон з боєприпасами"
Під час розмінування і вилучення боєприпасів біля селища Піски Ясинуватського району Донецької області загинув рятувальник-сапер, троє поліцейських отримали поранення.
На Донеччині під час розмінування загинув рятувальник, поліцейських поранено Фото:Facebook

"Півгодини тому група поліцейських спільно зі співробітниками ДСНС виїхали на виклик про виявлений біля селища Піски Ясинуватського району Донецької області схрон з боєприпасами. Під час розмінування і вилучення небезпечної знахідки пролунав вибух", - повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв у Facebook

За словами Князєва, внаслідок вибуху рятувальник-сапер загинув на місці, а троє співробітників поліції отримали осколкові поранення.

Пораненим поліцейським було надано першу медичну допомогу. Також на місце надзвичайної події направлено літак санавіації для евакуації поранених.

Додамо, що з початку доби 15 лютого бойовики 8 разів обстріляли позиції українських військових, 5 із яких із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Унаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

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16 02 2019 19:59
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