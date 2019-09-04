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На Донеччині підірвалася група піротехніків: один загиблий, двоє поранених

Унаслідок події загинув старшина служби цивільного захисту Бойцов О.Л., поранено старшого лейтенанта служби цивільного захисту Слепкань Д.Г. та старшого сержанта служби цивільного захисту Безкоровайного Є.А.
Під час розмінування території біля насосної станції в Донецькій області загинув піротехнік Державної служби з надзвичайних ситуацій, ще двоє – поранені.
На Донеччині підірвалася група піротехніків: один загиблий, двоє поранених Фото: facebook.com/MykolaChechotkin

"Близько 10:30 поблизу с. Зайцеве Бахмутського району Донецької області під час розмінування території поблизу водогону насосної станції Сіверський-Донецьк-Донбасс (сіра зона) підірвалась група піротехнічних робіт ДСНС",повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок події загинув старшина служби цивільного захисту Бойцов О.Л., поранено старшого лейтенанта служби цивільного захисту Слепкань Д.Г. та старшого сержанта служби цивільного захисту Безкоровайного Є.А.

Нагадаємо, що протягом 8 квітня ворог 8 разів обстрілював позиції сил ООС на Донбасі. В результаті ворожого вогню загинув український військовослужбовець, двоє бійців отримали поранення.

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09 04 2019 11:41
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