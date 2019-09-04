CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПід час розмінування території біля насосної станції в Донецькій області загинув піротехнік Державної служби з надзвичайних ситуацій, ще двоє – поранені.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донеччині підірвалася група піротехніків: один загиблий, двоє поранених
Унаслідок події загинув старшина служби цивільного захисту Бойцов О.Л., поранено старшого лейтенанта служби цивільного захисту Слепкань Д.Г. та старшого сержанта служби цивільного захисту Безкоровайного Є.А.
Фото: facebook.com/MykolaChechotkin
"Близько 10:30 поблизу с. Зайцеве Бахмутського району Донецької області під час розмінування території поблизу водогону насосної станції Сіверський-Донецьк-Донбасс (сіра зона) підірвалась група піротехнічних робіт ДСНС", – повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок події загинув старшина служби цивільного захисту Бойцов О.Л., поранено старшого лейтенанта служби цивільного захисту Слепкань Д.Г. та старшого сержанта служби цивільного захисту Безкоровайного Є.А.
Нагадаємо, що протягом 8 квітня ворог 8 разів обстрілював позиції сил ООС на Донбасі. В результаті ворожого вогню загинув український військовослужбовець, двоє бійців отримали поранення.
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09 04 2019 11:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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