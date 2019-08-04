Окупанти вісім разів порушили "тишу": загинув військовий, двоє поранені

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил: з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – поблизу села Золоте-4; з мінометів калібру 82 мм – поблизу населеного пункту Луганське

Від початку поточної доби окупанти вісім разів обстріляли позиції українських військ.

Зазначається, що із них чотири рази – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, а також вели вогонь із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог шість разів обстріляв наші опорні пункти: з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Водяне; з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – поблизу населеного пункту Піски; з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту Опитне; з гранатометів різних систем – в районі міста Авдіївка; з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Верхньоторецьке; з станкових протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту Кам'янка", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил: з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів – поблизу села Золоте-4; з мінометів калібру 82 мм – поблизу населеного пункту Луганське.

"Під час обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, двоє отримали поранення", - поінформували у прес-центрі.

Зазначається, що на ворожі обстріли підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем військових зі складу Об'єднаних сил.

Нагадаємо, що президент Петро Порошенко посмертно нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня кулеметницю Яну Червону, яка загинула під час мінометного обстрілу 2 квітня.