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Порошенко посмертно нагородив загиблу кулеметницю

До першого туру виборів Червона активно агітувала за чинного президента Петра Порошенка
Президент Петро Порошенко посмертно нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня кулеметницю Яну Червону, яка загинула під час мінометного обстрілу 2 квітня.
Порошенко посмертно нагородив загиблу кулеметницю Фото:Facebook

Відповідний указ від 6 квітня опубліковано на сайті президента, повідомляє УП.

"За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня Червону Яну Михайлівну - старшого солдата (посмертно)", - йдеться в указі.

Нагадаємо, що у зоні Операції об’єднаних сил загинула кулеметниця добровольчого батальйону "Донбас" Яна Червона.

До першого туру виборів Червона активно агітувала за чинного президента Петра Порошенка.

Вона опублікувала відео на його підтримку та заявила, що "Нацдружини" та "Нацкорпус" ховається за її спиною, через протести проти Порошенка.

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07 04 2019 16:22
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