CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ п'ятницю внаслідок обстрілу бойовиків зазнав поранень мешканець с. Верхньоторецького Донецької області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Донеччині від обстрілу бойовиків постраждав цивільний
"Обстріл стався вчора близько 18.00"
Фото: npu.gov.ua
30-річний чоловік отримав осколкові поранення на власному подвір’ї, повідомляє в суботу поліція Донеччини.
"Обстріл стався вчора близько 18.00. Один із снарядів вибухнув на вулиці Октябрській прямо перед воротами приватного домоволодіння, а його хазяїн в цей час знаходився на подвір’ї. Першу допомогу пораненому надали військові медики та направили його до лікарні Торецька", - йдеться в повідомленні.
За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.
Також, у суботу в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано один обстріл з боку російсько-окупаційних військ, один український військовий зазнав поранень.
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