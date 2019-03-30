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На Донеччині від обстрілу бойовиків постраждав цивільний

"Обстріл стався вчора близько 18.00"
У п'ятницю внаслідок обстрілу бойовиків зазнав поранень мешканець с. Верхньоторецького Донецької області.
На Донеччині від обстрілу бойовиків постраждав цивільний Фото: npu.gov.ua

30-річний чоловік отримав осколкові поранення на власному подвір’ї, повідомляє в суботу поліція Донеччини.

"Обстріл стався вчора близько 18.00. Один із снарядів вибухнув на вулиці Октябрській прямо перед воротами приватного домоволодіння, а його хазяїн в цей час знаходився на подвір’ї. Першу допомогу пораненому надали військові медики та направили його до лікарні Торецька", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Також, у суботу в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано один обстріл з боку російсько-окупаційних військ, один український військовий зазнав поранень.

 
 
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30 03 2019 19:55
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