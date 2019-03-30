На Донеччині від обстрілу бойовиків постраждав цивільний

У п'ятницю внаслідок обстрілу бойовиків зазнав поранень мешканець с. Верхньоторецького Донецької області.

30-річний чоловік отримав осколкові поранення на власному подвір’ї, повідомляє в суботу поліція Донеччини.

"Обстріл стався вчора близько 18.00. Один із снарядів вибухнув на вулиці Октябрській прямо перед воротами приватного домоволодіння, а його хазяїн в цей час знаходився на подвір’ї. Першу допомогу пораненому надали військові медики та направили його до лікарні Торецька", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Також, у суботу в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано один обстріл з боку російсько-окупаційних військ, один український військовий зазнав поранень.