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На допомогу українським переселенцям Німеччина виділить €200 мільйонів

Гроші призначені для того, щоб допомогти переміщеним особам в Україні продовжувати забезпечувати себе всім необхідним
За словами міністра розвитку Свенья Шульце Німеччина надасть Україні додаткові 199 млн доларів для фінансування програм допомоги внутрішньо переміщеним особам.
На допомогу українським переселенцям Німеччина виділить €200 мільйонів Фото: pixabay/cosmix
Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
 
У понеділок прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
 
"Я поговорю з прем'єр-міністром Шмигалем про те, як ми можемо продовжувати підтримувати український уряд в турботі про переміщених осіб. Гроші призначені для того, щоб допомогти переміщеним особам в Україні продовжувати забезпечувати себе всім необхідним", - каже Шольц.
 
Нагадаємо, що допомога на проживання не надаватиметься переселенцям, які були взяті на облік до 24 лютого 2022 року, за винятком низки осіб.
 
 
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04 09 2022 09:18
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