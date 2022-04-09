На допомогу українським переселенцям Німеччина виділить €200 мільйонів

Гроші призначені для того, щоб допомогти переміщеним особам в Україні продовжувати забезпечувати себе всім необхідним

За словами міністра розвитку Свенья Шульце Німеччина надасть Україні додаткові 199 млн доларів для фінансування програм допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

У понеділок прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Я поговорю з прем'єр-міністром Шмигалем про те, як ми можемо продовжувати підтримувати український уряд в турботі про переміщених осіб. Гроші призначені для того, щоб допомогти переміщеним особам в Україні продовжувати забезпечувати себе всім необхідним", - каже Шольц.