БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗа словами міністра розвитку Свенья Шульце Німеччина надасть Україні додаткові 199 млн доларів для фінансування програм допомоги внутрішньо переміщеним особам.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На допомогу українським переселенцям Німеччина виділить €200 мільйонів
Гроші призначені для того, щоб допомогти переміщеним особам в Україні продовжувати забезпечувати себе всім необхідним
Фото: pixabay/cosmix
Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
У понеділок прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
"Я поговорю з прем'єр-міністром Шмигалем про те, як ми можемо продовжувати підтримувати український уряд в турботі про переміщених осіб. Гроші призначені для того, щоб допомогти переміщеним особам в Україні продовжувати забезпечувати себе всім необхідним", - каже Шольц.
Нагадаємо, що допомога на проживання не надаватиметься переселенцям, які були взяті на облік до 24 лютого 2022 року, за винятком низки осіб.
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04 09 2022 09:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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