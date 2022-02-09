Уряд змінив порядок надання допомоги на проживання переселенцям

Допомога на проживання не надаватиметься переселенцям, які були взяті на облік до 24 лютого 2022 року, за винятком низки осіб

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Про це повідомив Офіс Омбудсмана у Telegram.

"Урядом прийнято зміни до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 №332", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, цими змінами передбачено надання допомоги ВПО з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому громаду, звідки перемістилася особа, включено до переліку тергромад, що розташовані у районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

ДП «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України» автоматично, без повторного звернення осіб, нараховує допомогу в разі включення тергромади до зазначеного переліку тергромад, який двічі на місяць затверджується наказом Мінреінтеграції.

Як зазначається, цими змінами передбачено і призначення допомоги органом соцзахисту населення упродовж десяти робочих днів з дати надходження заяви про надання допомоги.

У разі зміни ВПО місця обліку та неотримання допомоги на проживання за попереднім місцем проживання/перебування, виплата призначається за останнім місцем обліку.

"Змінами також врегульовано питання щодо надання можливості на отримання допомоги ВПО, які мають право та заяви яких були подані через засоби Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал "Дія") до 30 квітня 2022 року і не були повністю ним сформовані або знаходилися в обробці", - поінформували в Офісі Омбудсмана.

За даними відомства, для цього ВПО можуть звернутися особисто чи поштою до органу соцзахисту населення та подати до 1 жовтня поточного року за встановленою формою заяву на виплату із зазначенням, зокрема, номера банківського рахунку (за стандартом IBAN) або персональних даних одержувача.

"Одночасно необхідно додатково подати інформацію, збережену на носіях, що підтверджує факт подання заяви через Портал "Дія" (наприклад, скріншот). Своєю чергою Мінцифри надасть Мінсоцполітики переліки ВПО, які мають право на допомогу. Переліки будуть надіслані в розрізі районів та міст, де такі особи первинно подавали документи через Портал "Дія"", - заявили в Офісі.

За інформацією відомства, цими змінами також було визначено, що допомога на проживання не надаватиметься переселенцям, які були взяті на облік до 24 лютого 2022 року, за винятком низки осіб. До цієї категорії осіб, як уточнюється, належать громадяни, які отримували щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату ЖКП, та повторно перемістилися з тимчасово захопленої рф території, з території громад, що розташовані у районі проведення воєнних дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні чи блокуванні після 24 лютого 2022 року.