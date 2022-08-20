CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДля отримання допомоги внутрішньо переміщені особи повинні прийти до органу соцзахисту населення та написати заявуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Мінреінтеграції пояснили, що робити переселенцям, які не отримали допомогу
Фото: Keystone/Jean-christophe Bott
Внутрішньо переміщені особи, які подавали заяви через "Дію" до 30 квітня 2022 р. але не отримали допомогу, зможуть додаткового звернутися із заявою до органу соцзахисту населення та отримати виплату.
Відповідне рішення прийнято на засіданні Уряду.
Для отримання допомоги людина повинна прийти до органу соцзахисту населення та написати заяву. Також треба додатково подати інформацію, збережену на носіях, що підтверджує факт подання заяви через застосунок "Дія".
Допомога призначається протягом 10 робочих днів з надходження заяви. Це можна зробити до 1 жовтня 2022 року.
Відповідний документ розроблено Мінсоцполітики при взаємодії з Мінцифри, зокрема, за результатами наради, проведеної 22.07.2022 під головуванням віцепрем’єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.
Як раніше повідомляв iPress, міністерство соціальної політики та міністерство цифрової трансформації спільно удосконалять функціонал застосунку "Дія" для внутрішньо переміщених осіб.
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