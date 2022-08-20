У Мінреінтеграції пояснили, що робити переселенцям, які не отримали допомогу

Для отримання допомоги внутрішньо переміщені особи повинні прийти до органу соцзахисту населення та написати заяву

Внутрішньо переміщені особи, які подавали заяви через "Дію" до 30 квітня 2022 р. але не отримали допомогу, зможуть додаткового звернутися із заявою до органу соцзахисту населення та отримати виплату.

Відповідне рішення прийнято на засіданні Уряду.

Для отримання допомоги людина повинна прийти до органу соцзахисту населення та написати заяву. Також треба додатково подати інформацію, збережену на носіях, що підтверджує факт подання заяви через застосунок "Дія".

Допомога призначається протягом 10 робочих днів з надходження заяви. Це можна зробити до 1 жовтня 2022 року.

Відповідний документ розроблено Мінсоцполітики при взаємодії з Мінцифри, зокрема, за результатами наради, проведеної 22.07.2022 під головуванням віцепрем’єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.