На другий тур виборів зареєструвалися понад 2 тисячі іноземних спостерігачів

Станом на суботу, 13 квітня, на другий тур виборів президента України зареєструвалося 2360 офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій.

Від Сполучених Штатів зареєстровано 63 офіційних спостерігачі, від Польщі - 40, від Словаччини - 16, від Франції - 15, від Німеччини - 13, зазначили в Центральній виборчій комісії, інформує РБК-Україна.

Швеція, Литва, Чехія і Японія - по п'ять. Йорданія та Іспанія - по чотири. Від Аргентини, Норвегії та Туреччини - по три. Бельгія І Португалія - по двоє. Азербайджан, Молдова і Швейцарія - по одному.

Крім того, 2169 офіційних спостерігачів зареєстровані від міжнародних організацій.

Серед них: "Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ" - 813, "Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами" - 384, "Світовий конгрес українців" - 219, "Міжнародна неурядова організація "Canadem" - 160, "Парламентська асамблея ОБСЄ" - 118, "Український конгресовий комітет Америки" - 78.

Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.