На другий тур виборів зареєструвалися понад 2 тисячі іноземних спостерігачів
Від Сполучених Штатів зареєстровано 63 офіційних спостерігачі, від Польщі - 40, від Словаччини - 16, від Франції - 15, від Німеччини - 13, зазначили в Центральній виборчій комісії, інформує РБК-Україна.
Швеція, Литва, Чехія і Японія - по п'ять. Йорданія та Іспанія - по чотири. Від Аргентини, Норвегії та Туреччини - по три. Бельгія І Португалія - по двоє. Азербайджан, Молдова і Швейцарія - по одному.
Крім того, 2169 офіційних спостерігачів зареєстровані від міжнародних організацій.
Серед них: "Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ" - 813, "Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами" - 384, "Світовий конгрес українців" - 219, "Міжнародна неурядова організація "Canadem" - 160, "Парламентська асамблея ОБСЄ" - 118, "Український конгресовий комітет Америки" - 78.
Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У мережі опублікували нове відео із Зеленським, вантажівкою та кокаїном
- ФОТО Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Bloomberg зняв ролик про Україну перед виборами
- Маятник Фуко для України
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію