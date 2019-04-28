CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПід час Великоднього богослужіння на Фанарі у Стамбулі патріарше послання виголошувалося й українською мовою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Фанарі вперше пролунало Великоднє послання українською мовою
"Вірте і завжди буде перемога! Все буде Україна!"
Фото: torange-de.com
"Сьогодні під час святкового Богослужіння на Фанарі Патріарше послання виголошувалося також українською мовою - ще рік тому це здавалося недосяжним!" - аписав у Twitter Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга, повідомляє "Укрінформ".
"Вірте і завжди буде перемога! Все буде Україна!" - додав Сибіга.
Нагадаємо, що у великодніх богослужіннях у неділю, 28 квітня, взяли участь майже 7 мільйонів українців.
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28 04 2019 22:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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