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На Фанарі вперше пролунало Великоднє послання українською мовою

"Вірте і завжди буде перемога! Все буде Україна!"
Під час Великоднього богослужіння на Фанарі у Стамбулі патріарше послання виголошувалося й українською мовою.
На Фанарі вперше пролунало Великоднє послання українською мовою Фото: torange-de.com

"Сьогодні під час святкового Богослужіння на Фанарі Патріарше послання виголошувалося також українською мовою - ще рік тому це здавалося недосяжним!" - аписав у Twitter Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга, повідомляє "Укрінформ".

"Вірте і завжди буде перемога! Все буде Україна!" - додав Сибіга.

Нагадаємо, що у великодніх богослужіннях у неділю, 28 квітня, взяли участь майже 7 мільйонів українців.

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28 04 2019 22:27
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