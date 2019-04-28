У великодніх літургіях взяли участь сім млн українців
Зазначається, що нічні та ранкові літургії в Україні пройшли спокійно, повідомляє Нацполіція.
"Протягом суботи та неділі до поліції надійшло два повідомлення про замінування храмів - у Києві і в Харківській області, обидва виявилися неправдивими", - розповіли в поліції.
Найчисленніші богослужіння були у Львівській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях.
Публічну безпеку і спокій біля культових споруд під час служб з нагоди Великодня забезпечували понад 20 тисяч поліцейських.
Крім того, порядок у населених пунктах охороняли майже шість тисяч поліцейських, а для поліпшення контролю безпеки дорожнього руху під час святкування були залучені понад півтори тисячі автопатрулів.
Нагадаємо, що АТ "Укрзалізниця" призначила 41 додатковий поїзд до Великодня і травневих свят.
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