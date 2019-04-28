Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У великодніх літургіях взяли участь сім млн українців

Особливих інцидентів не сталося
У великодніх богослужіннях у неділю, 28 квітня, взяли участь майже 7 мільйонів українців.
У великодніх літургіях взяли участь сім млн українців Фото: torange-de.com

Зазначається, що нічні та ранкові літургії в Україні пройшли спокійно, повідомляє Нацполіція.

"Протягом суботи та неділі до поліції надійшло два повідомлення про замінування храмів - у Києві і в Харківській області, обидва виявилися неправдивими", - розповіли в поліції.

Найчисленніші богослужіння були у Львівській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях.

Публічну безпеку і спокій біля культових споруд під час служб з нагоди Великодня забезпечували понад 20 тисяч поліцейських.

Крім того, порядок у населених пунктах охороняли майже шість тисяч поліцейських, а для поліпшення контролю безпеки дорожнього руху під час святкування були залучені понад півтори тисячі автопатрулів.

Нагадаємо, що АТ "Укрзалізниця" призначила 41 додатковий поїзд до Великодня і травневих свят.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 04 2019 17:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мову

#МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мову

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.