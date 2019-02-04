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На Великдень "Укрзалізниця" призначила 41 додатковий поїзд
Призначено вісім додаткових поїздів і додаткові рейси на наявних маршрутах
Фото: promin.cv.ua
Станом на 1 квітня 2019 вже призначено вісм додаткових поїздів і додаткові рейси на п'ять основних поїздів на великодні і травневі свята, повідомила прес-служба підприємства.
Призначено такі рейси:
- Поїзд №191/192 "Київ - Львів" курсуватиме 26, 27 квітня і 5 травня відправленням із Києва о 7:42 і прибуттям до Львова о 17:59. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 11:54 і прибуватиме до Києва о 21:47.
- Поїзд №197/198 "Київ - Ковель" відправиться в рейс 26 і 30 квітня, відправлення з Києва о 6:17 і прибуття в Ковель о 15:11. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:27 та прибуде до Києва о 20:45.
- Поїзд №162/161 "Київ - Миколаїв" курсуватиме 1 і 5 травня в Миколаїв, відправлення з Києва - о 14:35, прибуття до Миколаєва о 4:53. Відправлення з Миколаєва 30 квітня і 4 травня о 21:47 і прибуття до Києва о 12:28.
- Поїзд №223/224 "Київ - Одеса" курсуватиме 27 квітня, 1 і 5 травня. Відправлення з Києва - о 08:35 і прибуття в Одесу о 17:51. У зворотному напрямку відправлення з Одеси о 11:08 і прибуття в Київ о 20:31.
- Поїзд №179 "Київ - Дніпро" буде курсувати 27 квітня, 1 і 5 травня, відправлення з Києва о 08:03 і прибуття в Дніпро о 17:57. Відправлення з Дніпра о 12:20 і прибуття до Києва о 22:04.
- Поїзд №164/163 "Київ - Харків" буде курсувати 27 квітня і 1 травня. Відправлення з Києва о 5:37 і прибуття до Харкова о 13:45. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 14:05 і прибуде до Києва о 21:37.
- Поїзд №168 "Львів - Одеса" курсуватиме 27, 30 квітня, 1 і 5 травня. Відправлення зі Львова о 09:16 і прибуття в Одесу о 20:39. З Одеси поїзд відправлятиметься о 10:18 і прибуватиме до Львова о 21:05.
- Поїзд №205 "Покровськ - Харків" буде курсувати щодня з 24 квітня по 1 травня. Відправлення з Покровська о 09:20 і прибуття до Харкова о 14:49. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 16:44 і прибуде в Покровськ о 22:07.
- Додаткові рейси призначено для поїздів №670 "Кременчук - Бахмач", №774 "Київ - Шостка", №782/781 "Київ - Черкаси", №779/780 "Суми - Київ - Вінниця" і №111/112 "Харків - Львів".
Також "Укрзалізниця" з 31 березня запустила щоденний потяг Житомир - Одеса.
Нагадаємо, в "Укрзалізниці" планують запустити функцію 3D туру при купівлі квитків на поїзди далекого сполучення онлайн.
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