"Укрзалізниця" запустить функцію 3D туру у вагонах перед купівлею квитків на поїзд

Перед купівлею квитка на поїзд пасажир зможе самостійно оглянути, в яких умовах він буде подорожувати

В "Укрзалізниці" планують запустити функцію 3D туру при купівлі квитків на поїзди далекого сполучення онлайн.

"Згодом, при купівлі квитків онлайн зробимо доступною функцію 3D туру. Пасажир зможе побачити вагон, в якому буде подорожувати", - повідомив голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов у Facebook.

Таким чином, перед купівлею квитка на поїзд пасажир зможе самостійно оглянути, в яких умовах він буде подорожувати. При цьому голова "Укрзалізниці" не уточнив, чи бачитиме пасажир загальні умови вагону, у якому вибиратиме місце, чи зможе "пройтися" по вагону, у якому буде безпосередньо їхати.

Нагадаємо, компанія "Укрзалізниця" 30 березня запустила нічний експрес №10/9 "Київ - Маріуполь", який виконуватиме рейс на дві години швидше порівняно з іншими поїздами цього напрямку.