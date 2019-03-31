CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ "Укрзалізниці" планують запустити функцію 3D туру при купівлі квитків на поїзди далекого сполучення онлайн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" запустить функцію 3D туру у вагонах перед купівлею квитків на поїзд
Перед купівлею квитка на поїзд пасажир зможе самостійно оглянути, в яких умовах він буде подорожувати
Фото: kvsz.com
"Згодом, при купівлі квитків онлайн зробимо доступною функцію 3D туру. Пасажир зможе побачити вагон, в якому буде подорожувати", - повідомив голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов у Facebook.
Таким чином, перед купівлею квитка на поїзд пасажир зможе самостійно оглянути, в яких умовах він буде подорожувати. При цьому голова "Укрзалізниці" не уточнив, чи бачитиме пасажир загальні умови вагону, у якому вибиратиме місце, чи зможе "пройтися" по вагону, у якому буде безпосередньо їхати.
Нагадаємо, компанія "Укрзалізниця" 30 березня запустила нічний експрес №10/9 "Київ - Маріуполь", який виконуватиме рейс на дві години швидше порівняно з іншими поїздами цього напрямку.
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31 03 2019 15:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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