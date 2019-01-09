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На Філіппінах розбився санітарний літак, дев'ять загиблих

"Санітарний евакуаційний літак із сімома пасажирами та двома пілотами розбився на приватному курорті у місті Каламба"
На Філіппінах розбився санітарний літак, який мав доправити пацієнта на лікування до столиці. Усі дев'ятеро людей, що були на борту, загинули.
На Філіппінах розбився санітарний літак, дев Фото: Укрінформ

"Санітарний евакуаційний літак із сімома пасажирами та двома пілотами розбився на приватному курорті у місті Каламба", - повідомляє агенція Xinhua

Поліція заявила, що літак King Air 350 перевозив пацієнта з міста Діполог, що у південній провінції Замбоанга-дель-Норте, до столиці Маніли для подальшого лікування.

На борту були також дружина пацієнта, лікар і медичний персонал.

Нагадаємо, що у Швеції внаслідок падіння літака з парашутистами загинули дев'ять людей.

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01 09 2019 21:56
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