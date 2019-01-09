На Філіппінах розбився санітарний літак, дев'ять загиблих

"Санітарний евакуаційний літак із сімома пасажирами та двома пілотами розбився на приватному курорті у місті Каламба"

На Філіппінах розбився санітарний літак, який мав доправити пацієнта на лікування до столиці. Усі дев'ятеро людей, що були на борту, загинули.

"Санітарний евакуаційний літак із сімома пасажирами та двома пілотами розбився на приватному курорті у місті Каламба", - повідомляє агенція Xinhua.

Поліція заявила, що літак King Air 350 перевозив пацієнта з міста Діполог, що у південній провінції Замбоанга-дель-Норте, до столиці Маніли для подальшого лікування.

На борту були також дружина пацієнта, лікар і медичний персонал.

Нагадаємо, що у Швеції внаслідок падіння літака з парашутистами загинули дев'ять людей.