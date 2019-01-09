CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Філіппінах розбився санітарний літак, який мав доправити пацієнта на лікування до столиці. Усі дев'ятеро людей, що були на борту, загинули.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Філіппінах розбився санітарний літак, дев'ять загиблих
"Санітарний евакуаційний літак із сімома пасажирами та двома пілотами розбився на приватному курорті у місті Каламба"
Фото: Укрінформ
"Санітарний евакуаційний літак із сімома пасажирами та двома пілотами розбився на приватному курорті у місті Каламба", - повідомляє агенція Xinhua.
Поліція заявила, що літак King Air 350 перевозив пацієнта з міста Діполог, що у південній провінції Замбоанга-дель-Норте, до столиці Маніли для подальшого лікування.
На борту були також дружина пацієнта, лікар і медичний персонал.
Нагадаємо, що у Швеції внаслідок падіння літака з парашутистами загинули дев'ять людей.
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