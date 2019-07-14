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У Швеції внаслідок падіння літака з парашутистами загинули дев'ять людей

"Це літак для стрибків з парашутом, і, схоже, щось трапилося відразу після зльоту"
Неподалік шведського міста Умео розбився літак з парашутистами, внаслідок чого загинули дев’ять людей.
У Швеції внаслідок падіння літака з парашутистами загинули дев Фото: thelocal.se

Одномоторний літак GA8 Airvan виробництва GippsAero через годину після вильоту подав сигнал лиха, повідомляє видання The Local.

"Це літак для стрибків з парашутом, і, схоже, щось трапилося відразу після зльоту", - заявив представник рятувальної служби аеропорту.

Нагадаємо, що сьогодні 14 липня поблизу села Яблучне Великописарівського району Сумської області під час проведення робіт з обприскування полів впав вертоліт МІ-2. Пілот загинув.

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14 07 2019 21:31
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