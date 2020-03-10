На Францію звалився потужний шторм: будинки зносить, є зниклі безвісти
Про це повідомила пожежна служба Приморського департаменту Франції, пише "Громадське" з посиланням на Euronews та FR24 News.
Серед зниклих безвісти — рятувальники та місцеві жителі. Для їхніх пошуків залучили приблизно 850 рятувальників.
Напередодні всю країну накрили зливи. Особливо постраждали Бретань на північному заході й Лазурний берег на південному сході. Місцева метеорологічна служба підкреслила, що є загроза підвищення води в річках.
Тисячі будинків без світла
Негода й зливи завдали значної шкоди й спровокували відключення електроенергії. Енергетична компанія Enedis повідомила, що 13,5 тисячі її клієнтів все ще залишаються без світла.
Крім того, кілька будинків знесло водою, а в селищі Сен-Мартен-Везюбі завалився міст. Воно досі відрізане від зовнішнього світу.
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