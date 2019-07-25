Одним з наслідків глобального потепління стануть нові форми природних катаклізмів, - Nature

За даними, отриманими дослідниками, повені, цунамі, шторми та інші стихійні лиха, які найчастіше обговорюють як страшні наслідки глобального потепління, - не єдині реальні наслідки масштабного зміни клімату на планеті. У стихійних лих з'являться нові гібридні форми, які до сих пір були рідкістю

Якщо рівень викидів вуглецю в атмосферу залишиться таким же високим, а глобальне потепління буде розвиватися такими ж темпами, то вже до кінця XXI століття людству доведеться зіткнутися з новими гібридними формами природних катаклізмів.

Стаття про часті тропічні циклони, відразу після яких настає сильна теплова хвиля, з'явилася в науково-дослідному журналі Nature. Видання вважається одним з найавторитетніших серед наукових видань і виходить у Великобританії з 1869 року.

Припустимо, наприклад, що потужний тропічний циклон викликає повсюдні перебої в подачі електроенергії, а потім до того, як мережа може бути відремонтована, виникає теплова хвиля. Недолік енергії для кондиціонування повітря, необхідного для пом'якшення впливу тепла, може бути небезпечним для безлічі людей.

Дослідники зібрали записи про 121 великий тропічний циклон, який обрушився на північно-західну частину Тихого океану, південну частину Індійського басейну і басейн Північної Атлантики в період з 1979 по 2017 рік. Було зареєстровано чотири тропічних циклони, що змінилися тепловою хвилею: циклон "Маріан", що обрушився на Бангладеш в 1991 році, ураган "Емілі", що обрушився на Кариби і Мексику в 2007 році, і тайфун "Раммасун", що обрушився на Філіппіни в 2014 році, а також циклони у віддалених районах північно-західної Австралії.

Чим вище температура на планеті, тим частіше такі явища будуть відбуватися: 1,5°C - кожні сім років; 4°C - щорічно. При цьому постраждають від 1,2 млн до 12 млн осіб.

Нагадаємо, що згідно з останнім звітом ООН населення планети Земля створює більше проблем для природи, ніж будь-коли раніше в історії людства. Згідно з доповіддю, яку представили 6 травня у Парижі представники ООН та науковці, діяльність людини сьогодні призвела до того, що понад 1 мільйон видів рослин і тварин перебувають під загрозою вимирання.