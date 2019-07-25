Одним з наслідків глобального потепління стануть нові форми природних катаклізмів, - Nature
Стаття про часті тропічні циклони, відразу після яких настає сильна теплова хвиля, з'явилася в науково-дослідному журналі Nature. Видання вважається одним з найавторитетніших серед наукових видань і виходить у Великобританії з 1869 року.
Припустимо, наприклад, що потужний тропічний циклон викликає повсюдні перебої в подачі електроенергії, а потім до того, як мережа може бути відремонтована, виникає теплова хвиля. Недолік енергії для кондиціонування повітря, необхідного для пом'якшення впливу тепла, може бути небезпечним для безлічі людей.
Дослідники зібрали записи про 121 великий тропічний циклон, який обрушився на північно-західну частину Тихого океану, південну частину Індійського басейну і басейн Північної Атлантики в період з 1979 по 2017 рік. Було зареєстровано чотири тропічних циклони, що змінилися тепловою хвилею: циклон "Маріан", що обрушився на Бангладеш в 1991 році, ураган "Емілі", що обрушився на Кариби і Мексику в 2007 році, і тайфун "Раммасун", що обрушився на Філіппіни в 2014 році, а також циклони у віддалених районах північно-західної Австралії.
Чим вище температура на планеті, тим частіше такі явища будуть відбуватися: 1,5°C - кожні сім років; 4°C - щорічно. При цьому постраждають від 1,2 млн до 12 млн осіб.
Нагадаємо, що згідно з останнім звітом ООН населення планети Земля створює більше проблем для природи, ніж будь-коли раніше в історії людства. Згідно з доповіддю, яку представили 6 травня у Парижі представники ООН та науковці, діяльність людини сьогодні призвела до того, що понад 1 мільйон видів рослин і тварин перебувають під загрозою вимирання.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн