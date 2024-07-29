На фронті в Україні, ймовірно, загинув перший словацький доброволець – ЗМІ

Словак вже більше місяця вважається зниклим безвісти.

Доброволець зі Словаччини Растислав Гайдошик воював на боці України і вже більше місяця вважається зниклим безвісти, тому вважають, що він міг загинути.

Про це повідомляє словацький мовник Denník N.

40-річний Гайдошик із Братислави з англомовним позивним Rusty, якйи добровольцем воював за Україну, офіційно вважається зниклим безвісти, пише видання.

Він був заступником командира взводу у лавах Інтернаціонального легіону.

В той же час, російські Telegram-канали пишуть, що Гайдошик начебто загинув під Старомайорським на Донеччині 17 червня. Цю ж дату називають його побратими.

Нагадаєамо, що Старомайорське в окупації з перших днів повномасштабної війни. В липні минулого року його звільнили, проте в середині червня знову частково перейшло під контроль російської армії.

Гайдошик на момент бойових дій був перебував на території, яка зараз контролюється кремлем, тому з’ясувати його долю і забрати тіло неможливо.

Побратити і друзі встановили на Майдані серед тисяч прапорів у пам’ять про загиблих прапор Словаччини з його ім’ям.

Міністерство закордонних справ Словаччини на запит ЗМІ відповіло, що їм нічого не відомо про це.

Растислав Гайдошик приїхав добровольцем захищати Україну майже з перших днів повномасштабної війни. В інтерв’ю він пояснював свою мотивацію тим, що розумів, що в разі поразки України росія може напасти на Польщу, Словаччину або країни Балтії.