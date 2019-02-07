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На глибоководному апараті ВМФ Росії загинули 14 моряків-підводників

14 моряків-підводників загинули під час пожежі на глибоководному науково-дослідному апараті ВМФ Росії
Зараз апарат знаходиться в військово-морській базі Сєвєроморськ.
На глибоководному апараті ВМФ Росії загинули 14 моряків-підводників Фото: structure.mil.ru

"1 липня в російських територіальних водах на науково-дослідному глибоководному апараті, призначеному для вивчення придонного простору і дна Світового океану в інтересах Військово-морського флоту Росії, в ході проведення біометричних вимірювань виникла пожежа", - цитує РІА Новини повідомлення міністерства, йдеться в ВВС.

14 моряків-підводників загинули в результаті отруєння продуктами горіння. Розслідування контролює головнокомандувач ВМФ, повідомляє міноборони.

"Завдяки самовідданим діям команди вогнище загоряння було ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Глибоководний апарат зараз знаходиться в військово-морській базі Сєвєроморськ.

Нагадаємо, раніше міжнародний трибунал зобов'язав Росію негайно звільнити 24 українських моряків і захоплені кораблі.

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02 07 2019 16:58
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