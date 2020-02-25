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На грецькому острові спалахнули сутички через спробу збудувати табір для мігрантів

На грецькому острові Лесбос рано-вранці у вівторок спалахнули сутички між поліцією та мешканцями, що протестують проти будівництва центру утримання мігрантів, розповіли свідки та поліція
Свідки заявили, що близько 500 людей намагалися заблокувати вивантаження в порту важкої техніки, що супроводжувалося підкріпленням з боку поліції, напередодні початку будівництва на егейському острові.
На грецькому острові спалахнули сутички через спробу збудувати табір для мігрантів Фото: Європейська правда

На грецькому острові Лесбос рано-вранці у вівторок спалахнули сутички між поліцією та мешканцями, що протестують проти будівництва центру утримання мігрантів, розповіли свідки та поліція.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Свідки заявили, що близько 500 людей намагалися заблокувати вивантаження в порту важкої техніки, що супроводжувалося підкріпленням з боку поліції, напередодні початку будівництва на егейському острові.

Фото: Європейська правда

Фото: Європейська правда

Після цього відбулися сутички на вулицях, мешканці яких намагалися перекрити доступ до будівельного майданчика.

Фото: Європейська правда

Місце утримання на Лесбосі буде закритим табором, який жорстко контролює доступ і замінить нинішній табір з відкритим доступом у Морії, який є розтягнутим об'єктом, побудованим для менш ніж 3 тисяч людей. Зараз він вміщує понад 18 тисяч шукачів притулку.

Грецька влада планує побудувати подібні закриті центри на островах Лесбос, Хіос, Самос, Кос та Лерос. Острови розташовані поблизу Туреччини, звідки тисячі шукачів притулку щороку прямують до Європи.

Сотні тисяч людей проникнули в Європу з Туреччини через Грецію у 2015 та 2016 роках, перш ніж угода, укладена Європейським Союзом з Анкарою, обмежила потік. Але пожвавлення прибуттів відбулося приблизно у вересні 2019 року.

Нагадаємо, що Греція після протестів відклала плани побудови закритих центрів для мігрантів

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25 02 2020 13:03
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