На грецьких островах через сильну спеку палають пожежі

Згідно з даними метеорологічної служби, мінімальна температура не опуститься нижче 26-27 градусів за Цельсієм у всій країні

Як зазначає преса, посилаючись на Афінську національну обсерваторію, пожежа на Пелопоннесі в області Ахая, яка спалахнула минулої суботи, охопила вже понад 3 тис. гектарів території соснових лісів та оливкових гаїв.

У Греції спалахнули великі пожежі через рекордні температури - за прогнозами, стовпчик термометра може сягнути у понеділок позначки в 45 градусів за Цельсієм, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За даними ЗМІ, у понеділок пожежники намагалися локалізувати великі займання на півострові Пелопоннес та острові Родос, де зафіксовані високі температури повітря. Прем'єр Кіріакос Міцотакіс заявив, що Греція зіткнулася з найсильнішою спекою з 1987 року.

Як зазначає преса, посилаючись на Афінську національну обсерваторію, пожежа на Пелопоннесі в області Ахая, яка спалахнула минулої суботи, охопила вже понад 3 тис. гектарів території соснових лісів та оливкових гаїв.

Влада провела евакуацію жителів з п'яти населених пунктів на березі моря. Щонайменше вісім людей госпіталізовані з опіками та респіраторними проблемами.

Станом на понеділок вогонь не вдалося взяти під контроль, про це Афінському інформаційному агентству повідомила Метеорологічна служба Греції.

При цьому, як зазначають ЗМІ, влада заявляє про поліпшення ситуації з пожежами на острові Родос.

"На світанку на Родосі ситуація була набагато краще, ніж днем раніше", - наводять ЗМІ слова із заяви губернатора Південних Егейських островів Йоргоса Хадзімаркоса.

За його словами, вогонь на Родосі "майже перебуває під контролем".

На острові також спостерігалися пошкодження електромережі, однак їх вдалося відновити.

У неділю влада евакуювала центральну область острова, відому як "Долина метеликів". Зазначається, що цей район має популярність у туристів та любителів походів.

Згідно з даними метеорологічної служби, мінімальна температура не опуститься нижче 26-27 градусів за Цельсієм у всій країні, що посилить "відчуття дискомфорту".

Лісові пожежі вже шостий день продовжують вирувати і в сусідній Туреччині.

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