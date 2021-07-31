У Нідерландах створять спецбригади вогнеборців

Після Оверейсселя у провінції Лімбург та провінції Північний Брабант також діятимуть спецбригади вогнеборців, яких задіятимуть для приборкування пожеж у лісі. Її члени пішки рушатимуть у місця, куди не можуть дістатися пожежні машини для приборкування вогню

У Нідерландах діятимуть спецкоманди рятувальників для боротьби з пожежами.

"Після Оверейсселя у провінції Лімбург та провінції Північний Брабант також діятимуть спецбригади вогнеборців, яких задіятимуть для приборкування пожеж у лісі. Її члени пішки рушатимуть у місця, куди не можуть дістатися пожежні машини для приборкування вогню", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, такі спецбригади ліквідуватимуть палаючі кущі та гілки, щоб зупинити поширення вогню.

Кожен спецпідрозділ складатиметься з мінімум 16 і максимум 20 вогнеборців.

Зазначається, що великі лісові пожежі все частіше трапляються в Нідерландах. Минулого року, за даними пожежно-рятувальних служб, їх було більше 640. Під час великих пожеж у національному парку De Meinweg та в De Deurnese Peel згоріло понад 900 га заповідника.

Команди рятувальників мають бути готові у квітні 2022 року.

Україна відгукнулася на заклик про допомогу і, за рішенням Президента України Володимира Зеленського, направляє два пожежні літаки.

Два пожежні літаки ДСНС України вилетіли до Туреччини для гасіння осередків лісових пожеж, що виникли 28 липня поблизу міста Манавгат в провінції Анталія та поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін та Мугла.

Наразі загальна площа пожеж становить понад 1 тис. 500 га. Внаслідок надзвичайної ситуації 4 особи загинули та 183 постраждали, з них 58 - госпіталізовані. Вогонь пошкодив понад 100 приватних будинків та споруд. Рятувальні служби взяли під контроль 36 осередків лісових пожеж, продовжується гасіння 20 осередків.

Усього до гасіння пожеж у Туреччині, що ускладнюється сильним вітром та спекотною погодою, станом на 30 липня залучені понад 4 тис. осіб, 457 одиниць техніки та 35 повітряних суден.