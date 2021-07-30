Українські пожежні літаки вирушили на допомогу Туреччині

Щойно наші пожежні літаки здійнялися у небо і вже за кілька годин допомагатимуть Туреччині боротися із вогнем

Україна відправила до Туреччини пожежні літаки Державної служби з надзвичайних ситуацій для гасіння масштабних лісових пожеж.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін.

"Щойно наші пожежні літаки здійнялися у небо і вже за кілька годин допомагатимуть Туреччині боротися із вогнем", - написав Чечоткін.

Він зазначив, що, розуміючи, з якими випробуваннями нині має справу народ Туреччини, Україна відгукнулася на заклик про допомогу і, за рішенням Президента України Володимира Зеленського, направляє два пожежні літаки.

"Простягнути руку допомоги дружньому народові у важкі часи - безцінно. Ми, українці, які сьомий рік живемо в умовах військової агресії, знаємо про це як ніхто. Так само ми на власному гіркому досвіді пам'ятаємо, якого лиха може накоїти вогонь, що нищить усе на своєму шляху", - наголосив голова ДСНС.



Літаки ДСНС вилетіли до Туреччини для гасіння масштабних пожеж / Фото: Микола Чечоткін





Літаки ДСНС вилетіли до Туреччини для гасіння масштабних пожеж / Фото: Микола Чечоткін Літаки ДСНС вилетіли до Туреччини для гасіння масштабних пожеж / Фото: Микола ЧечоткінЛітаки ДСНС вилетіли до Туреччини для гасіння масштабних пожеж / Фото: Микола Чечоткін



Літаки ДСНС вилетіли до Туреччини для гасіння масштабних пожеж / Фото: Микола Чечоткін Літаки ДСНС вилетіли до Туреччини для гасіння масштабних пожеж / Фото: Микола Чечоткін

Літаки ДСНС вилетіли до Туреччини для гасіння масштабних пожеж / Фото: Микола Чечоткін



Він нагадав про пожежі минулих років у гірських районах Чорногорії, в Ізраїлі та Грузії, де залучалася авіація ДСНС, і висловив упевненість у професіоналізмі українських рятувальників.

Як повідомлялося, два пожежні літаки ДСНС України вилітають до Туреччини для гасіння осередків лісових пожеж, що виникли 28 липня поблизу міста Манавгат в провінції Анталія та поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін та Мугла.

Наразі загальна площа пожеж становить понад 1 тис. 500 га. Внаслідок надзвичайної ситуації 4 особи загинули та 183 постраждали, з них 58 - госпіталізовані. Вогонь пошкодив понад 100 приватних будинків та споруд. Рятувальні служби взяли під контроль 36 осередків лісових пожеж, продовжується гасіння 20 осередків.

Усього до гасіння пожеж у Туреччині, що ускладнюється сильним вітром та спекотною погодою, станом на 30 липня залучені понад 4 тис. осіб, 457 одиниць техніки та 35 повітряних суден.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив співчуття Президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану, віцепрезиденту Фуату Октаю та турецькому народу у зв'язку з маштабними лісовими пожежами.