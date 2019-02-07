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На Харківщині під час тренувань впав літак

"Пілот повідомив про неї групі керівництва польотів і було прийнято рішення про катапультування"
Під час тренувального польоту курсанта Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба сталася аварія, внаслідок якої пілот катапультувався й літак втратив керування.
На Харківщині під час тренувань впав літак Фото: facebook.com/hnups

Трапилася "нештатна ситуація" на літаку Л-39, яким керував курсант третього курсу, повідомляє прес-служба університету в Facebook.

"Пілот повідомив про неї групі керівництва польотів і було прийнято рішення про катапультування", – ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що пілот не постраждав.

"Після катапультування та приземлення курсант самостійно вийшов на зв'язок та повідомив, що ушкоджень не має, стан здоров’я задовільний. За ним екстрено виїхала група пошуковців", – розповіло командування.

Згідно з повідомленням, літак упав у полі біля Старовірівки Куп’янського району на Харківщині.

Нагадаємо, що у польському Плоцьку під час авіашоу розбився літак Як-52, внаслідок чого загинув пілот.

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02 07 2019 20:52
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