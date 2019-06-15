CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ польському Плоцьку під час авіашоу розбився літак Як-52, внаслідок чого загинув пілот.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Польщі під час авіашоу впав літак, пілот загинув
"Як-52 упав у воду під час виконання фігури вищого пілотажу"
Фото: PAP
"Як-52 упав у воду під час виконання фігури вищого пілотажу", - повідомляє Польське радіо.
Як зазначається, пілот прибув на авіашоу з Німеччини.
Трагедія сталася менш ніж через годину після відкриття авіашоу.
Після катастрофи авіашоу тимчасово припинено до 17 години, а потім організатори вирішуватимуть, чи продовжувати його.
Відповідальні служби вже витягли розбитий літак з річки.
На місці працюють представники Державної комісії дослідження авіакатастроф.
Нагадаємо, що у Києві на території рибгоспу "Нивки" у воду впав літак.
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15 06 2019 18:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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