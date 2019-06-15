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У Польщі під час авіашоу впав літак, пілот загинув

"Як-52 упав у воду під час виконання фігури вищого пілотажу"
У польському Плоцьку під час авіашоу розбився літак Як-52, внаслідок чого загинув пілот.
У Польщі під час авіашоу впав літак, пілот загинув Фото: PAP

"Як-52 упав у воду під час виконання фігури вищого пілотажу", -  повідомляє Польське радіо.

Як зазначається, пілот прибув на авіашоу з Німеччини.

Трагедія сталася менш ніж через годину після відкриття авіашоу.

Після катастрофи авіашоу тимчасово припинено до 17 години, а потім організатори вирішуватимуть, чи продовжувати його.

Відповідальні служби вже витягли розбитий літак з річки.

На місці працюють представники Державної комісії дослідження авіакатастроф.

Нагадаємо, що у Києві на території рибгоспу "Нивки" у воду впав літак

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15 06 2019 18:58
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