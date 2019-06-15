У Польщі під час авіашоу впав літак, пілот загинув "Як-52 упав у воду під час виконання фігури вищого пілотажу"

У польському Плоцьку під час авіашоу розбився літак Як-52, внаслідок чого загинув пілот.

Фото: PAP

"Як-52 упав у воду під час виконання фігури вищого пілотажу", - повідомляє Польське радіо. Як зазначається, пілот прибув на авіашоу з Німеччини. Трагедія сталася менш ніж через годину після відкриття авіашоу. Після катастрофи авіашоу тимчасово припинено до 17 години, а потім організатори вирішуватимуть, чи продовжувати його. Відповідальні служби вже витягли розбитий літак з річки. На місці працюють представники Державної комісії дослідження авіакатастроф. Нагадаємо, що у Києві на території рибгоспу "Нивки" у воду впав літак.

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