В одне з київських озер упав літак: двоє людей постраждали

"Літак знаходився на поверхні озера на відстані 100 м від берега"

У Києві на території рибгоспу "Нивки" у воду впав літак. Унаслідок інциденту ніхто не загинув, двох потерпілих врятували.

Аварія сталася 7 червня близько 16 год, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Києві.

Рятувальники, які прибули на місце події встановили, що літак з трьома людьми на борту упав в одне з озер рибгоспу "Нивки".

"Літак знаходився на поверхні озера на відстані 100 м від берега. Одному з учасників аварії вдалось самотужки вибратись з літака та дістатись берега ще до прибуття на місце працівників служби порятунку. Як згодом стало відомо чоловік зумів сповістити про аварію свідків та передати інформацію до служби 101. Інших двох потерпілих водолази Головного управління витягли із судна та доставили до берега за допомогою надувного човна та водолазно-рятувального обладнання", - повідомили рятувальники.

Медики госпіталізували постраждалих.

Обставини події та подальша доля літака наразі вирішуються.

Нагадаємо, що на Рівненщені сталося падіння військового гелікоптера, весь екіпаж був досвідчений.