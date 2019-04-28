На Харківщині підліток упав із залізничного мосту, роблячи фото Тепер поліція з'ясовує всі обставини падіння підлітка

У селищі Селекційному на Харківщині 13-річний хлопець упав із залізничного мосту, фотографуючись із друзями. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Фото: mvs.gov.ua

Підліток раптово зірвався з мосту під час фотографування, повідомляє поліція Харківщини. Його забрали до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги з травмами різного ступеня тяжкості. Тепер поліція з'ясовує всі обставини падіння підлітка. Нагадаємо, що у львівській області троє підлітків убили 17-річного хлопця і запостили фото в соцмережу.

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