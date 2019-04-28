CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ селищі Селекційному на Харківщині 13-річний хлопець упав із залізничного мосту, фотографуючись із друзями. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Харківщині підліток упав із залізничного мосту, роблячи фото
Тепер поліція з'ясовує всі обставини падіння підлітка
Фото: mvs.gov.ua
Підліток раптово зірвався з мосту під час фотографування, повідомляє поліція Харківщини.
Його забрали до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги з травмами різного ступеня тяжкості.
Тепер поліція з'ясовує всі обставини падіння підлітка.
Нагадаємо, що у львівській області троє підлітків убили 17-річного хлопця і запостили фото в соцмережу.
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28 04 2019 16:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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