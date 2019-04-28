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На Харківщині підліток упав із залізничного мосту, роблячи фото

Тепер поліція з'ясовує всі обставини падіння підлітка
У селищі Селекційному на Харківщині 13-річний хлопець упав із залізничного мосту, фотографуючись із друзями. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.
На Харківщині підліток упав із залізничного мосту, роблячи фото Фото: mvs.gov.ua

Підліток раптово зірвався з мосту під час фотографування, повідомляє поліція Харківщини.

Його забрали до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги з травмами різного ступеня тяжкості.

Тепер поліція з'ясовує всі обставини падіння підлітка.

Нагадаємо, що у львівській області троє підлітків убили 17-річного хлопця і запостили фото в соцмережу.

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28 04 2019 16:59
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