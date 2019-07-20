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На Харківщині поліцейське авто потрапило у ДТП, шестеро постраждалих

У результаті ДТП двоє працівників поліції у тяжкому стані з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до Ізюмської центральної міської лікарні.
Двоє працівників поліції госпіталізовані в результаті аварії з лобовим зіткненням в Ізюмі на Харківщині. Постраждали ще четверо людей з авто Ford.
На Харківщині поліцейське авто потрапило у ДТП, шестеро постраждалих Фото: unian.net

"Близько 14:45 до поліції надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Правди та Чумацької у місті Ізюм сталася дорожньо-транспортна пригода за участю службового транспорту поліції", - повідомляє "Укрінформ".

Попередньо встановлено, що екіпаж у складі двох співробітників поліції їхав на виклик в автомобілі з увімкненими проблисковими маячками. Назустріч йому з Харкова по автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" рухався транспортний засіб Ford, який не пропустив поліцейську автівку, внаслідок чого сталося лобове зіткнення.

Фото: Поліція Харківщини

У результаті ДТП двоє працівників поліції у тяжкому стані з тілесними ушкодженнями госпіталізовані до Ізюмської центральної міської лікарні.

Водій та троє пасажирів автомобіля "Ford" також були доправлені до медичної установи. Після надання першої медичної допомоги їх відпустили додому.

Фото: Поліція Харківщини

Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Ізюмського відділу поліції. На даний час проводяться першочергові слідчі дії для встановлення усіх обставин аварії.

Нагадаємо, що в Австрії безпілотний автобус під час випробувань наїхав на пішохода.

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