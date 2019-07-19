В Австрії безпілотний автобус під час випробувань наїхав на пішохода

Він вдарив під коліна 30-річну жінку, яка переходила дорогу

Безпілотний автобус під час випробувань в австрійському Відні наїхав на пішохода.

Згідно з інформацією, автобус, розроблений французьким стартапом Navya, повідомляє "Громадське".

Їхав зі швидкістю 12 кілометрів на годину. Він вдарив під коліна 30-річну жінку, яка переходила дорогу. Жінка отримала легкі ушкодження. На час розслідування інциденту у Відні припинені випробування автобусів Navya.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 7 червня, під Києвом сталася серйозна ДТП за участю найдорожчого електрокара. На 77 кілометрі траси Київ-Житомир кросовер Tesla Model X влетів в ГАЗ дорожньої служби.