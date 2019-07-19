ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИБезпілотний автобус під час випробувань в австрійському Відні наїхав на пішохода.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Австрії безпілотний автобус під час випробувань наїхав на пішохода
Він вдарив під коліна 30-річну жінку, яка переходила дорогу
Фото:.bloomberg.com
Згідно з інформацією, автобус, розроблений французьким стартапом Navya, повідомляє "Громадське".
Їхав зі швидкістю 12 кілометрів на годину. Він вдарив під коліна 30-річну жінку, яка переходила дорогу. Жінка отримала легкі ушкодження. На час розслідування інциденту у Відні припинені випробування автобусів Navya.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 7 червня, під Києвом сталася серйозна ДТП за участю найдорожчого електрокара. На 77 кілометрі траси Київ-Житомир кросовер Tesla Model X влетів в ГАЗ дорожньої служби.
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