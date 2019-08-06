В Україні сталася перша смертельна ДТП за участю Tesla, - ВІДЕО ФОТО
Компанія з трьох осіб їхала на захід в Житомир, який присвячено електрокарам.
"Водій і пасажир електрокара, який сидів ззаду, стверджують, що комунальники від'їжджали назад правою смугою і це стало причиною аварії. Обидва чоловіки з Tesla не постраждали", - повідомляє "Інформатор".
Пасажирка, яка сиділа на передньому сидінні Tesla, від отриманих травм загинула ще до приїзду медиків. Удар припав на її сторону. Дівчині було близько 30 років.
"Це перший випадок в Україні, коли в аварії загинув хтось у салоні Tesla. За словами водія, автопілот в цьому кросовері в момент зіткнення був вимкнений", - зазначає видання.
Через ДТП на трасі з Києва до Житомира вишикувалася величезна пробка. На місці працювала дорожня поліція і слідчо-оперативна група. Обставини з'ясовуються.
Нагадаємо, що новий сервіс UberGreen, презентація якого відбулася 21 березня в Києві, розпочинає свою роботу з 200 електромобілів, які вже вийшли у рейси на вулиці столиці України.
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