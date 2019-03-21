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Uber запустив на вулиці Києва 200 електрокарів

В Uber припускають, що на початку роботи сервісу, можливо, Green не завжди може бути доступний через попит
Новий сервіс UberGreen, презентація якого відбулася 21 березня в Києві, розпочинає свою роботу з 200 електромобілів, які вже вийшли у рейси на вулиці столиці України.
Uber запустив на вулиці Києва 200 електрокарів Фото: Uber Green

"Сервіс починає свою роботу з більш як 200 повністю електричних автомобілів і націлений на те, щоб до кінця квітня Green скористалися не менше 10 000 осіб", - зазначили в компанії Uber, повідомляє "Укрінформ".

Для реалізації сервісу компанія використовуватиме, в основному, такі автомобілі, як Nissan Leaf, а також Renault Zoe, Hyundai Ioniq, Tesla S, BMW i3, Chevrolet Volt, Chevrolet Bolt.

Вартість нової послуги така ж, як в UberSELECT: 30 грн базовий тариф/1,3 грн за хвилину/4,6 грн за кілометр. Мінімальний тариф становить 55 грн. Наприклад, поїздка з аеропорту до центру міста коштуватиме близько 300 грн.

Щоб замовити Green в Києві, необхідно зайти в додаток Uber, ввести пункт призначення і вибрати Green. Поїздку можна оплатити готівкою або карткою.

Водночас, в Uber припускають, що на початку роботи сервісу, можливо, Green не завжди може бути доступний через попит.

Київ став другим містом в Центральній і Східній Європі, де запущений Green, після Бухареста, і одним з небагатьох у Європі, де Uber пропонує варіант «зеленої мобільності».

Uber також пропонує послуги електричного транспорту в Парижі, Лондоні, Амстердамі, Лісабоні, Порту, Цюриху та Мюнхені.

"Ми віримо, що майбутнє за транспортом, який є електричним, автономним та з можливістю спільного використання, але попереду ще довгий шлях. Мета цієї нової послуги - зробити електромобілі доступними для більшої кількості людей у Києві, ніж будь-коли раніше, і стимулювати розвиток електротранспорту. Ми не можемо подолати цей шлях самі – ми хочемо розвивати партнерські відносини з владою, автовиробниками та іншими гравцями ринку енергетики, щоб ми могли зробити електричну мобільність доступною для всіх і всюди", – зазначив голова з розвитку Uber у країнах Центральної та Східної Європи Георгій Соколянський.

Додамо, Uber планує надавати для коротких подорожей у містах велосипеди і скутери.

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21 03 2019 15:50
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