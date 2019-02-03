На Харківщині розшукують шахраїв, які ошукали понад 100 "євробляхарів"

"Зловмисники входили до групи осіб, які під приводом надання послуг, пов’язаних з розмитненням транспортних засобів, ввезених на територію України з інших держав, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян України в особливо великих розмірах"

Поліція Харківської області оголосила в розшук двох підозрюваних в шахрайстві: вони обманом заволоділи грошима понад ста власників автомобілів на європейській реєстрації.

"Зловмисники входили до групи осіб, які під приводом надання послуг, пов’язаних з розмитненням транспортних засобів, ввезених на територію України з інших держав, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян України в особливо великих розмірах", - повідомили в прес-службі поліції Харківщини.

За цим фактом правоохоронці відкрили провадження за частиною 4 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

Раніше до харківської поліції звернулись понад 100 "євробляхарів", які уклали угоди з фірмою щодо надання послуг з доставки та розмитнення авто з Європи. Після передачі грошей представники фірми зникли. Кожен з потерпілих передав шахраям щонайменше 28 тисяч гривень.

Нагадаємо, що у Львівській області, в м. Городок 38-річний чоловік - Андрій Була, який назвався митним брокером, ошукав щонайменше півтори сотні автовласників. Він брав у водіїв оригінали документів на авто і повну вартість розмитнення - від тисячі до 3 тис. доларів.