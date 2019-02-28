На Львівщині шахрай видурив у власників євроблях майже півмільйона доларів, - ВІДЕО

У Львівській області, в м. Городок 38-річний чоловік - Андрій Була, який назвався митним брокером, ошукав щонайменше півтори сотні автовласників. Він брав у водіїв оригінали документів на авто і повну вартість розмитнення - від тисячі до 3 тис. доларів.

Декому він справді допоміг перевести машини на українську реєстрацію, а потім зник. З собою забрав техпаспорти на авто і приблизно півмільйона доларів, інформує "ТСН".

Тарас Почапський наприкінці січня віддав псевдоброкеру майже 9 тис. доларів. Наразі у нього немає ні грошей, ні документів на авто. Каже, що про чоловіка дізнався від знайомих, яким він оформив автомобілі. Вони розповідали, що брокер колишній прикордонник і надійна людина.

"У 15 кабінеті ми всі приходили, здавали документи, оригінали, тут же при нас робилися копії. Копії підривалися у файлики. Вони робили це офіційно і зовсім ніяких підозр на те, що це може бути якась брехня не було. Реальні квитанції, реальні брокери", - розповідає постраждалий.

Не засумнівався у брокері і Володимир Клим. Він з його допомогою розмитнив свій автомобіль і хотів оформити ще один дружині.

Люди занепокоїлися, коли брокер перестав відповідати на дзвінки.

"Ваш виклик переадресовується на автовідповідач". І так з понеділка нема зв'язку з ним. Він зник, ніхто не знає де його шукати", - каже чоловік.

У кабінеті теж ніхто не відчиняє. Люди викликають туди поліцію, але правоохоронці кажуть, що кімната порожня, жодної оргтехніки там немає. У тому ж приміщенні, де працював посередник лише поверхом нижче, працює митний пост. Тут кажуть, що чоловік, на якого вказують потерпілі, не був брокером, бо не подав жодної декларації і дозволу від фіскалів не отримував.

"Наші працівники виїжджали за місцем проживання, де зареєстрований даний громадянин і також спілкувалися з його знайомими. Однак ніхто не знає, де він перебуває, тому наразі вирішується питання про оголошення його в розшук", - зазначає слідчий Городоцького відділу поліції Артем Колбун.

Потерпілі хочуть написати колективну заяву і в СБУ, а також думають, як повернути собі документи і таки розмитнити авто. Усвідомлюють, що це буде не просто, адже без техпаспортів довести, що машини належать їм складно.

Нагадаємо, що Державна фіскальна служба повідомила, що з 25 листопада 2018 року по 24 лютого 2019 року на пільгових умовах розмитнили 218 тисяч транспортних засобів на іноземних номерах.