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На Харківщині зафіксували випадок дифтерії

У відомстві наголосили, що в Україні наявно 6,8 мільйона вакцин від дифтерії для усіх вікових категорій
У Харківській області 1 листопада підтвердили випадок захворювання дифтерією, виявлений у хворої на ангіну.
На Харківщині зафіксували випадок дифтерії Фото: з вільних джерел

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я МОЗ України, повідомляє "Громадське".

"Пацієнтка знаходиться в стаціонарі та отримує лікування антибіотиками. Сироватка не вводилася у зв’язку з виділенням мікроорганізму, який не продукує токсин", - йдеться у повідомленні.

Епідеміологи "здійснюють заходи" вдома у хворої та на місці роботи, зокрема вони вже обстежили 27 осіб.

У відомстві наголосили, що в Україні наявно 6,8 мільйона вакцин від дифтерії для усіх вікових категорій.

"Метою щеплення є створення антитоксичного імунітету проти дифтерії, наявність якого практично ліквідує небезпеку розвитку важких форм дифтерії та допомагає зменшити захворюваність. Вакцинація відбувається у кабінетах щеплень дільничних поліклінічних закладів (безкоштовно). Також можна вакцинуватися власним коштом у приватних кабінетах щеплень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у супермаркеті Києва виявили рибу з токсином ботулізму

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01 11 2019 17:56
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