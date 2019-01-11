У супермаркеті Києва виявили рибу з токсином ботулізму

Фахівці виявили це після того, як взяли в магазині зразки харчових продуктів у зв’язку з випадком захворювання на ботулізм жителя Києва, який купував рибу в супермаркеті мережі "АТБ"

В одному з супермаркетів Києва виявили токсин ботулізму у в’яленій рибі.

Про це повідомили в Держспоживслужбі, повідомляє "Громадське".

Фахівці виявили це після того, як взяли в магазині зразки харчових продуктів у зв’язку з випадком захворювання на ботулізм жителя Києва, який купував рибу в супермаркеті мережі "АТБ" на вул. Полковника Потєхіна, 2.

"За результатами лабораторних досліджень... виявлено ботуліністичні токсини у зразку проб "Товстолобик в’ялений патраний, 1 сорту", - йдеться в повідомленні.

Виробником цієї риби є ТОВ "ТАМАКО ІНВЕСТ" (вул. Різдвяна, 2 А, селище Хутори, Черкаський район, Черкаської області).

Відомство зобов’язало керівника магазину тимчасово призупинити реалізацію зазначеної риби та усунути виявлені порушення.

Раніше повідомлялося, що у Київській області з початку 2019 року зафіксували три випадки ботулізму у людей. Одна людина померла від хвороби.

Держпродспоживслужба закликала споживачів відповідально ставитися до свого здоров’я, обов'язково звертати увагу при купівлі продуктів харчування, зокрема рибної продукції, на терміни та умови зберігання, не вживати харчові продукти при найменшій підозрі щодо їх якості, а також, слід дотримуватись вимог щодо приготування та зберігання сировини та страв з м’яса, риби, тощо у домашніх умовах.

Згідно з даними МОЗ, найчастішими симптомами ботулізму є:

порушення зору (двоїння або туман в очах, невиразність мови, може бути важко ковтати, відчуття сухості в роті, м’язова слабкість);

загальна інфекційна інтоксикація: пронос, блювота, може незначно підвищитись температура, боліти живіт;

пригнічення функції дихальних м’язів, внаслідок чого за відсутності терапії смерть зазвичай настає від дихальної недостатності.

у дітей симптоми ботулізму можуть проявлятися у вигляді апатії, відмови від їжі, тривалого плачу, а також м’язової слабкості.

Найбільш ефективним способом профілактики ботулізму є дотримання правил безпеки. Передусім, слід уникати споживання їжі сумнівної якості. Небезпечним є споживання в’яленої, солоної та консервованої риби, оскільки вона могла бути заражена у природних умовах і не проходила термічної обробки.

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