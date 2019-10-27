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Спалах гепатиту А в школі Чернігова: госпіталізовано 12 школярів

Як заявив начальник Держпродспоживслужби в області Юрій Павлішен, першого учня діагнозом гепатит "А" доставили до інфекційного відділення обласної дитячої лікарні 21 жовтня
Діагноз "гепатит А" лікарі поставили учню 5 класу та працівниці харчоблоку, згодом - трьом учням 5 та 1 класів. Станом на 16:00 25 жовтня з гепатитом було госпіталізовано 12 дітей та працівницю харчоблоку.
Спалах гепатиту А в школі Чернігова: госпіталізовано 12 школярів Фото: з вільних джерел

У Чернігові з підозрою на гепатит "А" госпіталізовано 12 учнів загальноосвітньої школи №7 та працівницю харчоблоку, повідомляє "Українська Правда". 

Джерело: ДержНС, сектор комунікації поліції Чернігівської області, UA:Чернігів

Деталі: Як заявив начальник Держпродспоживслужби в області Юрій Павлішен, першого учня діагнозом гепатит "А" доставили до інфекційного відділення обласної дитячої лікарні 21 жовтня. 

Діагноз "гепатит А" лікарі поставили учню 5 класу та працівниці харчоблоку, згодом - трьом учням 5 та 1 класів. Станом на 16:00 25 жовтня з гепатитом було госпіталізовано 12 дітей та працівницю харчоблоку.

Заступниця гендиректора обласної дитячої лікарні Людмила Кривець зазначила, що вірусний гепатит "А" має доброякісний перебіг, не переходить у хронічні форми, як гепатит Б та С. Наразі діти перебувають у середньому ступені тяжкості. 

В навчальному закладі проведено санітарні обстеження, відібрано зразок продукції зі шкільного буфету і зразок водопровідної води, навчання у школі не відміняли. 

Начальник управління освіти м.Чернігова Василь Білогура заявив, що з метою недопущення подальшого розповсюдження випадків захворювання на вірусний гепатит "А" у навчальному закладі здійснюються посилені санітарно-гігієнічні заходи.

"Під час проведення санітарного обстеження фахівцями Держпродспоживслужби відібрані зразки водопровідної води та продукції шкільного буфету. З учнями, батьками та персоналом школи проведено санітарно-роз'яснювальну роботу щодо необхідності дотримання правил особистої гігієни", - зазначив він.

У поліції заявили, що за фактом спалаху гепатиту відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 КК (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням), правопорушення карається штрафами, арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років.

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27 10 2019 13:15
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